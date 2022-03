A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöksége hétfőn elfogadta a budapesti Európa-bajnokságon szereplő csapat összeállítására vonatkozó előterjesztést, így kijelenthető, hogy fiatal válogatott szerepel majd a BOK Csarnokban.



Az MBSZ közleménye szerint a március végén kezdődő hazai kontinensviadalon már a jövő válogatottja vesz részt, a nézők nem láthatják majd a szőnyegen a már visszavonult, vagy a visszavonulás küszöbén álló korábbi sikerembereket. Így az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lőrincz Tamást, öccsét az ötkarikás és vb-második, Eb-győztes Lőrincz Viktort, a vb-győztes Sastin Mariannát, a vb- és Eb-első Korpási Bálintot, vagy a világbajnokságon és Európa-bajnokságon is dobogós Veréb Istvánt és az Európa-bajnok, Európa-játékok-győztes Barka Emesét.



A közelmúlt csillagai mellett a jelen első számú birkózója, a tokiói játékokon ötödik, a tavalyi világbajnokságon pedig ezüstérmes, 22 éves Szőke Alex (kötöttfogás 97 kg) sem lép majd szőnyegre, mivel decemberi vállműtétje után még nem lesz bevethető állapotban.



A hagyományosan legerősebb magyar szakágban, kötöttfogásban a nagy klasszisok nélkül is lesznek éremesélyes magyarok a mezőnyben, a Lévai testvérek, Zoltán (77 kg) és Tamás (82 kg), illetve az Európa-játékok második Torba Erik (60 kg), vagy az U23-as vb-győztes, felnőtt Eb-harmadik Szilvássy Erik (87 kg) is ebbe a kategóriába tartozik. A 2020-as kontinensviadalon második Lévai Zoltán szereplése különösen nagy örömöt jelent a magyar vezetésnek, mivel a Bp. Honvéd sportolója tavaly szívizomgyulladás miatt öt hónapot kihagyott.



"Őszintén, nem gondoltam, hogy ennyire hamar visszatér. Ugyanakkor nagyon örülök neki" - idézte a közlemény Bácsi Péter szakmai igazgatót. "Úgy tűnik, jó formában van, részt vett Bulgáriában a rangos Dan Kolov-Nikola Petrov-emlékversenyen, ahol annak ellenére is biztató teljesítményt nyújtott, hogy nem szerzett érmet. Kötöttfogásban három olyan viadal volt, amelyre válogatóként tekintettünk, Zágrábban, Veliko Tarnovóban és idehaza, Budapesten. A legszorosabb csata a 87 kilogrammosok között zajlott: az U23-as vb-második Losonczi Dávid sérülés miatt nem tudott indulni, Szilvássy Erik, valamint a vb-5., junior vb- és Eb-győztes Takács István csatájából pedig végül előbbi került ki győztesen."



A szabadfogásúaknál négy honosított versenyző is helyet kapott a csapatban, közülük Bácsi Péter a tokiói játékokon ötödik, világbajnoki bronzérmes Muszukajev Iszmailt (65 kg) és a nemrég érkezett Vlagyiszlav Bajcajevet (97 kg) emelte ki mint éremesélyeseket. A sportvezető külön beszélt a többszörös Európa-bajnoki érmes Ligeti Dánielről is, aki London és Rio után Tokióba nem tudott kijutni, de idén egyre jobb birkózással hívta fel magára a figyelmet.



"Örömmel figyeltük nehézsúlyú Eb-ezüstérmesünk, Ligeti jó szereplését, aki a Törökországban február végén rendezett nívós nemzetközi viadalon remek birkózással bronzérmet nyert. Nagyon jót tenne az önbizalmának, ha Budapesten is dobogóra állhatna, remélem, sikerül neki" - mondta a Haladás klasszisáról Bácsi.



A nőknél az Eb-csapat szinte teljesen megegyezik az e heti U23-as kontinensviadalon szereplő együttessel, ami jól mutatja, hogy mennyire fiatal a gárda.



"Fontos kiemelni, hogy a hölgyek között az U23-as Európa-bajnokságon elért eredmény is befolyásolhatja a Budapesten érdekelt csapat összetételét, így a most közölt keret még változhat. A női válogatottunk tehát nagyon fiatal még, és azt hiszem, a sportolók töretlen fejlődésének érdekében nem a budapesti, hanem a plovdivi eseménynek kell prioritást élveznie" - jegyezte meg a kétszeres világ- és Európa-bajnok Bácsi Péter.



Az Európa-bajnokság előtt a nők Dunavarsányban, a kötöttfogásúak Tatán, míg a szabadfogásúak Budapesten edzőtáboroznak, az MBSZ mindhárom összetartásra szép számmal vár külföldi csapatokat.



Az Eb a grapplingesek küzdelmeivel március 26-án kezdődik, a birkózók 28-án rajtolnak, a versenyek április 3-án zárulnak.



A magyar Eb-csapat:



nők:

50 kg: Szekér Szimonetta

53 kg: Dénes Mercédesz

55 kg: Bognár Erika

57 kg: Szél Anna

59 kg: Dollák Tamara

62 kg: Szabó Nikolett

68 kg: Szabados Noémi

72 kg: Elekes Emese

76 kg: Nagy Bernadett



kötöttfogás:

60 kg: Torba Erik

63 kg: Kecskeméti Krisztián

67 kg: Váncza István

72 kg: Fritsch Róbert

77 kg: Lévai Zoltán

82 kg: Lévai Tamás

87 kg: Szilvássy Erik

97 kg: Érsek Róbert

130 kg: Vitek Dáriusz



szabadfogás

61 kg: Halidov Gamzatgadzsi

65 kg: Muszukajev Iszmail

70 kg: Antal Dániel

74 kg: Kuramagomedov Murad

79 kg: Vida Csaba

86 kg: Püspöki Patrik

97 kg: Vlagyiszlav Bajcajev

125 kg: Ligeti Dániel

