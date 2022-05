Erről Nagy Miklós sportigazgató beszélt kedden az M4 Sport Sporthíradó című műsorában, hozzátéve, hogy

szerinte nem szabad "túlértékelniük" magukat, először meg kell vetniük a lábukat az NB I-ben, azután pedig jöhetnek az előrelépések.

"Hosszú, küzdelmes út volt ez, de annál édesebb most az a siker, amit a feljutás jelent a számunkra" - mondta Nagy Miklós. Kifejtette, sokszor apróságokon, "nüanszokon" múlt, hogy nem sikerült már korábban visszajutniuk az első osztályba, ugyanakkor úgy vélte, a csapatnak "meg kellett érnie" arra, hogy az élvonalban szerepelhessen. Kiemelte, fokozatosan, "organikusan" építették fel az együttes visszajuttatását az élvonalba, s fontosnak nevezte, hogy Kuttor Attila vezetőedző, a szakmai stáb tagjai, valamint a játékosok között kialakult a megfelelő "kohéziós erő".

A következő idényben ki fog derülni, hogy valójában mekkora a különbség az első- és a másodosztály között. Új keretet nem akarunk építeni a nyáron, ez morális kötelességünk is, hiszen a mostani játékosaink harcolták ki az NB I-es szereplés lehetőségét. Frissíteni, erősíteni biztosan kell, de nagy változásokra nem számítunk

- jelentette ki Nagy Miklós.

Pátkai Máté, a Vasas 23-szoros válogatott középpályása úgy vélte, Kuttor Attila stabilitást hozott a csapathoz, az edző munkájának a gyümölcse pedig a szezon tavaszi felére érett be igazán.

"Megvan az összhang, a rutinosabb játékosok mellett vannak jó képességű fiataljaink is, ez pedig egy jó alap az NB I-hez, de hogy ez mire lesz elég az élvonalban, az majd csak a következő idényben derül ki" - nyilatkozta a 34 éves futballista, akinek jövő június végéig érvényes a szerződése az angyalföldi klubnál. Pátkai hozzátette, nem mondott le a válogatottságról, az NB I-ből akár be is kerülhet a keretbe, de látja, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány megpróbál fiatalítani a nemzeti csapaton. "Természetesen nem adtam fel az álmomat, szeretnék még a válogatottban játszani, de hogy lesz-e erre lehetőségem, az még a jövő zenéje" - mondta.