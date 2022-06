A 2019-ben győztes, tavaly döntős magyar bajnokcsapat a találkozó elején ugyan már három góllal is vezetett, de a négyszeres BL-aranyérmes horvátok fordítani tudtak, a hajrában azonban a zöld-fehérek kerekedtek felül.

Varga Zsolt együttese a pénteki elődöntőben 20.30-tól a Zalánki Gergővel felálló címvédő olasz Pro Reccóval találkozik.

Férfi Bajnokok Ligája, nyolcas döntő (Belgrád):

negyeddöntő:

FTC Telekom Waterpolo-Jug Dubrovnik (horvát) 14-13 (6-4, 3-4, 1-3, 4-2)

------------------------------------------------------------------

gólszerzők: Vámos, Varga Dé., Merkulov 3-3, Jansik Sz. 2, Pohl, Damonte, Ubovic 1-1, illetve Zuvela, Argiropulosz 3-3, Fatovic, Papanasztasziu 2-2, Kakarisz, Vukojevic, Jokovic 1-1

kiállítások: 15/10

FTC Telekom Waterpolo:

----------------------

Vogel - Vigvári Ve., Vámos, Molnár, Jansik Sz., Német, Varga Dé. - cserék: Pohl, Merkulov, Ubovic, Fekete, Damonte

Fél órával a kezdés előtt, a házigazda Novi Beograd meccsét követően szinte teljesen kiürült az Április 11. Uszoda - amely Újbelgrád építésének 1948-as megnyitójáról kapta a nevét -, a kezdésre azonban befutott a nyolcas döntő legnagyobb szurkolói csoportja, mintegy 50, zöld egyenpólóba öltözött ferencvárosi szimpatizáns, akik hangjukkal betöltötték a teret.

A Ferencváros ugyanúgy kezdett, mint 2019-ben a két csapat egymás elleni negyeddöntőjében: néhány perc játék után 3-0-ra elhúzott, köszönhetően elsősorban Vámos Mártonnak, aki előbb előnyből bombázott a hálóba, majd tőle ritkábban látható módon centerből, csavarral szerzett szépségdíjas gólt. A horvátok időkérés után rendezték soraikat és szépítettek, de Vámos kettős fórból, immár a harmadik találatával visszaállította a negyed első felében kialakult különbséget. A horvátok Marko Zuvela bődületes bombájával találtak be újra, de nyolc másodperccel a játékrész vége előtt Jansik Szilárd egy "halom" lóba után kíméletlenül tüzelt Toni Popadic feje fölött a hálóba. Ezzel azonban még nem volt vége a negyednek, egy ferencvárosi figyelmetlenséget kihasználva Loren Fatovic éppen a dudaszó pillanatában még be tudott találni.

A második negyedet is ferencvárosi gól vezette fel, Varga Dénes pontos, hosszú bejátszását Nemanja Ubovic fejezte be centerből. A Jug villámgyorsan válaszolt fórból, de a fehér sapkában játszó magyar csapat az ex-jugos Danyiil Merkulov emberelőnyös góljával megint elhúzott három gólra. A horvátok láthatóan arra próbáltak játszani, hogy kipontozzák, ezáltal kivegyék a játékból Vargát, az olimpiai bajnok klasszis pedig meg is kapta második büntetését négy perccel a félidő előtt, a rivális pedig ki is használta a fórt. A Jug Zuvela megúszásból szerzett gólja után minimálisra csökkentette a különbséget, Ubovic kiállítása alatt viszont előbb a jobb, majd a bal kapufa mentette meg a Ferencvárost. Varga Zsolt egy perccel a félidő vége előtt időt kért, majd következett egy fór, amelyet Merkulov fejezett be, a Jug azonban ezúttal is az utolsó pillanatban, három másodperccel a dudaszó előtt talált be (9-8).

A harmadik negyed Vogel Soma védéseivel indult, de láthatóan összezavarodott a Ferencváros, Jug ezt kihasználva egyenlített. A túloldalon Vigvári Vendel szép egyéni villanással törte meg a magyar gólcsendet, de a bírók végül némi tanácskozást követően nem adták meg a találatot. A Jug a görög Sztilianosz Argiropulosz csodálatos ejtésével először került előnybe a meccsen, ám az ellentámadásból Varga villantotta meg klasszisát egy pattintott felső kapufás góllal. A horvátok a szintén ötkarikás aranyérmes Maro Jokovic bombájával kerültek lépéselőnybe, Jansik közeli húzása viszont kimaradt.

A záró játékrész kihagyott magyar emberelőnnyel indult, a horvátok viszont értékesítették a magukét, ezzel rendkívül nehéz helyzetbe került a Ferencváros (10-12), de mintegy varázsütésre, Varga révén 35 másodperc alatt belül egyenlített. Az iramot továbbra is a horvátok diktálták, újabb előnyös góllal szereztek vezetést, Merkulov viszont ezúttal akcióból válaszolt. Vogel emberhátrányban nagyot védett, elöl pedig Jansik a támadóidő leteltekor lőtt a hálóba. A Jug fél perccel a vége előtt kapott egy fórt, de a lövés mellé szállt, így elődöntőbe jutott a Ferencváros.

Korábban:

Novi Beograd (szerb)-CN Marseille (francia) 16-10 (5-4, 4-2, 3-1, 4-3)

Pro Recco (olasz)-CNA Barceloneta (spanyol) 11-10 (4-3, 1-3, 3-2, 3-2)

Brescia (olasz)-Waspo Hannover (német) 12-5 (4-1, 3-1, 3-2, 2-1)

A pénteki program:

az 5-8. helyért:

CN Marseille-Waspo Hannover 14.30

Barceloneta-Jug Dubrovnik 16.30

elődöntő:

Novi Beograd-Brescia 18.30

Pro Recco - FTC-Telekom Waterpolo 20.30



Borítókép: a ferencvárosi Fekete Gergő (b) és Alekszandrosz Papanasztasziu, a horvát csapat játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FTC Telekom Waterpolo - Jug Dubrovnik mérkőzésen Belgrádban 2022. június 2-án (MTI/Kovács Tamás)