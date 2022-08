Az MBSZ keddi közleményében emlékeztet: a program szerint a kötöttfogásúak kezdenek, aztán következnek a nők, majd a szabadfogásúak, szakáganként kilenc, öt, illetve hat magyarral.

Tavasszal, a budapesti Európa-bajnokságon remekül szerepeltek a magyarok, akik minden idők legjobb Eb-eredményét érték el. A hazai szőnyegen érmes kilenc birkózó közül csak a női 76 kilósok között harmadik Nagy Bernadett nem indul a szerb fővárosban, miután néhány héttel ezelőtt térdműtéten esett át.

Ott lesz viszont Belgrádban az idén egyaránt kontinensbajnok Fritsch Róbert és Muszukajev Iszmail, valamint a szívritmuszavara után visszatérő, 2020-as Eb-második Lévai Zoltán, aki a nyáron sorra nyerte a nemzetközi viadalokat. A kötöttfogásúak 87 kg-os kategóriájában a magyar kiválóságok közül ezúttal az U23-as vb-ezüstérmes Losonczi Dávid kapta meg a bizalmat, illetve sérülése után visszatér a tavaly vb-második és olimpiai ötödik Szőke Alex.

A versenyzőként kétszeres világ- és Európa-bajnok Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója kifejtette: a vb-csapat a sportolók egész éves teljesítményét, valamint a nyári felkészülési versenyeken elért eredményeit figyelembe véve alakult ki.

"Bízunk abban, hogy a fantasztikusan sikerült budapesti Európa-bajnokság elég önbizalmat és lendületet ad a mieinknek ahhoz, hogy a belgrádi világbajnokságon is remekeljenek. Kötöttfogásban gyakorlatilag az összes súlycsoportban képesek lehetünk legalább a pontszerző hely elérésére, két versenyzőt leszámítva mindenki állt már dobogón a felnőtteknél világversenyen. A szabadfogású csapatban is több érem lehet, míg a női mezőnyben a pontszerző helyek elérése a realitás" - mondta. Hozzátette: nagyon bízik abban, hogy világbajnoka is lesz a magyar küldöttségnek.

A magyar csapat a belgrádi vb-re:

nők:

Szekér Szimonetta (50 kg, BHSE), Dénes Mercédesz (53 kg, Érdi Spartacus), Dollák Tamara (57 kg, UTE-KIMBA), Szél Anna (62 kg, Orosháza-KIMBA), Szabados Noémi (68 kg, FTC-KIMBA)

kötöttfogás:

Kecskeméti Krisztián (60 kg, Cegléd-KIMBA), Torba Erik (63 kg, BHSE), Váncza István (67 kg, FTC-KIMBA), Fritsch Róbert (72 kg, BHSE), Lévai Zoltán (77 kg, BHSE), Lévai Tamás (82 kg, BHSE), Losonczi Dávid (87 kg, ESMTK-KIMBA), Szőke Alex (97 kg, ESMTK-KIMBA), Vitek Dáriusz (130 kg, BHSE)

szabadfogás:

Muszukajev Iszmail (65 kg, FTC), Antal Dániel (70 kg, UTE), Vida Csaba (79 kg, Kecskeméti TE), Püspöki Patrik (86 kg, Bajai BC), Bajcajev Vlagyiszlav (97 kg, Csepel TC), Ligeti Dániel (125 kg, Haladás VSE)

