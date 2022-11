„Vincent november 23-án még csak féléves lesz, egyelőre szeretnék kiélvezni minden vele töltött időt. Egyébként sem késtem le semmiről. A szülésem előtti időszakban is mindig novemberben kezdtük az alapozást, mondhatjuk azt, hogy az alapozó időszakomban vagyok. A futás a legfontosabb, ez a tusa kihat a többire is, ezért először itt szeretném visszaszerezni a régi kondíciómat, az állóképességem. A lövészettől és az úszástól nem félek, azok mindig jól mentek, hamar vissza tudok majd rázódni. Egyébként is a keddi lövőedzésen, amit a kicsiknek tartottam, kipróbáltam magam, és mások is csodálkoztak, hogy milyen jól sikerült, pedig nem is a saját fegyveremmel lőttem” – mesélte.