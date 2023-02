A mindent eldöntő egyest az eredeti tervek szerint Piros Zsombor vívta volna Ugo Humbert-rel. Csakhogy mivel Piros lábsérüléssel küszködik, Nagy Zoltán kapitány Valkusz Máténak vagy Marozsán Fábiánnak szavazhatott bizalmat, végül utóbbi lett a "befutó".

Kettejük első találkozójának egyértelműen a világranglistán 86. ellenfél volt az esélyese, aki Davis Kupa-újoncként pénteken megverte Fucsovics Mártont. A metzi játékos már a 25. helyen is megfordult a rangsorban, három ATP-trófeát gyűjtött, 2021-ben pedig negyeddöntős volt a tokiói olimpián.

A 23 éves magyar is a második egyéni meccsére készült a DK-ban, az elsőt elvesztette a 2021-es torinói DK-végjátékban a horvát Nino Serdarusic ellen. Önbizalmát ugyanakkor növelhette, hogy két órával korábban Valkusszal az oldalán bravúros győzelmet aratott az esélyesebb francia duó ellen.

A sorsdöntő mérkőzés eleje igazolta a papírformát, Humbert tíz perc alatt 2:0-ra elhúzott, csakhogy a 161. helyen álló budapesti játékos utolérte őt. A hazai publikum öröme nem tartott sokáig, 3:4-nél újabb Humbert-brék következett, aztán a 24 éves ellenfél kiszerválta a 27 perces szettet.

A második felvonás is 0:2-vel indult, és 2:3-nál Marozsánnak volt labdája a visszabrékhez, de a franciát kisegítették a 200 kilométer/óra feletti adogatásai. Hamarosan 2:5 állt az eredményjelzőn, innen pedig Marozsán már csak egy gémet tudott hozni. A találkozó 1 óra 5 percig tartott.

Marozsán azzal kezdte a meccs után, hogy a páros ellenére nem volt fáradt az utolsó összecsapásra.

"Jó erőben voltam, és előzőleg számoltunk vele Mátéval, hogy pályára léphetünk, meg is beszéltük, hogy én fogok játszani" - jelentette ki. "Ez a szint más, mint ahol én játszom, szoknom kell ezt a ritmust, de fel akarok nőni a feladathoz. Örülök, hogy voltak szép pillanataim."

Humbert közölte, büszke a két győzelmére és a csapatára is.

"Újoncként végre átéreztem, hogy milyen ebben a válogatottban játszani, amely sokra hivatott. Jó érzés, hogy segíthettem továbbjutni a fináléba" - tette hozzá.

A győztes francia válogatott a döntő 16 csapatos csoportkörében folytathatja szereplését szeptemberben, míg a magyarok ugyanakkor - akárcsak tavaly Ukrajna ellen - osztályozót vívnak majd.

A franciák elleni immár hat Davis Kupa-összecsapáson csak egyszer, 1948-ban született magyar győzelem főként a legendás Asbóth József révén - azt a párharcot a párizsi Roland Garroson bonyolították le, ahol Asbóth az előző évben megnyerte a salakos Grand Slam-viadalt.

A végeredmény:

Magyarország-Franciaország 2-3

Marozsán Fábián-Ugo Humbert 3:6, 3:6

korábban:

Fucsovics Márton-Adrian Mannarino 6:7 (6-8), 2:6

Marozsán Fábián, Valkusz Máté-Arthur Rinderknech, Nicolas Mahut 6:2, 7:6 (7-4)

pénteken játszották:

Piros Zsombor-Benjamin Bonzi 7:6 (7-4), 6:3

Fucsovics Márton-Ugo Humbert 3:6, 2:6

Nagy Zoltán: ez a jelen és a jövő csapata is

Nagy Zoltán kapitány szerint ősszel és jövőre ismét bizonyíthat majd a magyar válogatott, amely szombaton 3-2-re kikapott a franciáktól a tenisz Davis Kupa tatabányai selejtezőjében.

A szakvezető az MTI-nek először a héten felmerült nehézségekről beszélt a Multifunkcionális Sportcsarnokban.

"Egy kapitánynak sosem egyszerű azt látni, hogy vannak egészségi problémák a csapatban, ezeket próbáltuk a hét közben orvosolni. Úgy tűnt, hogy rendeződnek, de Piros Zsombit több orvos is megnézte a pénteki meccse után, és szombatra már túl nagy fájdalmai voltak ahhoz, hogy még egy mérkőzést bevállaljon" - idézte fel a történéseket a 47 éves szakember. "Fucsovics Marcinak a hátát kezelték, de vállalta a játékot, ezzel együtt nem volt meg benne a kellő átütőerő. Szóval alkalmazkodtunk folyamatosan, ezzel kellett gazdálkodni, és próbáltuk kihozni a maximumot."

A kapitány elmondta, a párharcban használt labdák egy-két gém után látványosan belassultak, és az amúgy kellemesen játszható pályán alaposan bele kell húzni a labdába a nagy ütésekhez.

Nagy Zoltán tavaly még megbízott szakvezetőként utazott Ausztráliába a végül szintén 3-2-re elvesztett selejtezőre, majd tisztségében véglegesítve vezette 3-1-es sikerre a csapatot az Ukrajna elleni osztályozón szeptemberben Vilniusban.

"Öröm látni, hogy fejlődnek a játékosok, egy remek év végén tavaly top 200-as lett Zsombor és Marozsán Fábián is" - vélekedett a tendenciákról. "Ez a jelen és a jövő csapata is, a fiúk egységesek, egyre jobbak, és egymásért küzdenek a válogatottban. Vannak Marci mellett és mögött jó játékosok, így bízom benne, hogy a szeptemberi osztályozó után, jövőre megint itt fogunk tartani, és játszhatunk a világcsoport döntőjéért. Feljebb is vezet még az út, és a következő párharcokban ugyanilyen hozzáállással még nagyobb bravúrokra is képesnek kell lennünk" - tette hozzá a kapitány.