Alapvetésünk, hogy a világbajnokság kapcsán megmozgassuk az országot. A Hétköznapi hős programot tovább gondolva jött az ötlet, hogy mozgassuk meg az iskolákat is, és azok az intézmények, amelyekben tavasszal kiemelt szerepet játszik az atlétika, kapjanak legalább huszonhárom ingyen jegyet. A jelentkezéseket illetően nem volt várakozásunk, de a jelenlegi háromszáz fölötti számmal elégedettek vagyunk. További általános alapvetésünk, hogy ha Magyarország házigazdája lehet a világ harmadik legnagyobb sporteseményének, akkor mindenki számára tegyük lehetővé a világbajnokság nyújtotta élmény átélését. Ezt az elvet szem előtt tartva állapítottuk meg a jegyárakat is, és bár részben alkalmazkodni kell a nemzetközi szövetség elvárásaihoz, törekedtünk a korábbi világbajnokságoknál jóval kedvezményesebb, közép-európai pénztárcához igazított belépőárakra. De akik számára még ez is magas, azoknak különböző programokkal igyekszünk segíteni, emellett sok civil szervezettel is együttműködünk, hogy aki szeretne, az eljuthasson a Nemzeti Atlétikai Központba, és élőben láthassa a szuperhősöket.