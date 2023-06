A régió egyik legnagyobb vállalataként olyan kezdeményezéseket és eseményeket is felkarolunk, amelyek a helyi közösség számára is értékteremtőek, és sokaknak örömet okoznak. A MOL Campus és annak a környezete kiváló lehetőséget biztosít a sportolásra, rekreációra, amit igyekszünk ki is használni: erre remek példa a június 10-én megrendezett MOL Campus toronyfutás és a mostani MOL Campus öbölúszás is. Biztos vagyok abban, ez szintén hagyományteremtő esemény lehet, amellyel nemcsak a budapestieknek kedvezhetünk, hanem az ország minden tájáról lesznek vállalkozó kedvűek, akik teljesítik a távot