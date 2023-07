A számot óriási hajrában végül az olaszok nyerték, a harmadik helyen az ausztrálok végeztek.

A magyar küldöttség ezzel a második érmét szerezte Fukuokában, korábban Rasovszky Kristóf volt második a 10 kilométeres olimpiai kvalifikációs versenyben.

A veszprémiek kiválósága lett a szakág történetének első versenyzője, aki egy világbajnokságon kétszer is a dobogón állt. A magyar nyíltvízi úszók tavaly a Lupa-tavon is két érmet nyertek, akkor a váltó ugyancsak második volt, míg Gálicz Péter 25 kilométeren harmadikként végzett.

Betlehem Dávid, a későbbi ezüstérmes magyar váltó tagja (j) rajtol a nyílt vízi úszók 4x1500 méteres csapatversenyében a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 20-án

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A Momocsi Beach Parkban kialakított pályán a négyfős csapatoknak 4x1500 métert kellett teljesíteniük tetszőleges a sorrendben, a korábbi versenyszámokkal ellentétben ezúttal jóval nagyobb hullámokkal kellett megküzdeniük az úszóknak, ugyanis szeles, borús idő fogadta őket. Az esélyesek közül a németek, az olaszok és a magyarok is két nő, két férfi taktikát választották, a franciák viszont a nemenkénti váltást favorizálták.

Fábián Bettina, a későbbi ezüstérmes magyar váltó tagja

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A 21 csapatot felvonultató mezőnyben a németek voltak az előzetes favoritok, igaz, a férfiak 10 és 5 kilométeres versenyében is győztes olimpiai bajnok Florian Wellbrock végül kihagyta a váltót, a német csapat egyik tagjának tájékoztatása szerint azért, hogy pihent legyen a medencés versenyekre, ahol 800 és 1500 méter gyorson is a győzelem a célja.

Az első körben a magyarok közül Fábián Bettina ugrott vízbe, a 18 éves versenyző a hatodik helyen váltott, ugyanakkor az előtte lévők közül kizárólag az ötödik ausztrálok kezdtek nővel, mégpedig a 10 kilométeren ezüstérmes Chelsea Gubeckával. Fábián hátránya ekkor egy perc volt az első helyen álló spanyoloktól, Olasz Anna pedig további fél perc hátránnyal adta át a képzeletbeli stafétát a 10 kilométeren ezüstérmes Rasovszkynak. A veszprémiek kiválósága szenzációs teljesítménnyel a harmadik helyre jött fel, így Betlehem Dávidon volt a sor, aki az ausztrál, a német és az olasz versenyzővel - köztük a világklasszis Gregorio Paltrinierivel - indult harcba a győzelemért.

A váltásnál még hét másodperces előnnyel vízbe ugró ausztrált Betlehem és Paltrinieri gyorsan meg is előzte, az utolsó bójához pedig gyakorlatilag egyszerre érkeztek. Ekkor már biztos volt, hogy kettejük között dől el az aranyérem. Az utolsó 200 méteren a medencés úszásban 1500 méter gyorson olimpiai és világbajnok olasz egy picivel gyorsabb volt, így Betlehem másodikként csapott célba.

Elégedett magyarok, Gellért Gábor szerint egyre jobban beérik a munka

Elégedettek a magyar versenyzők, akik a nyíltvízi úszók csütörtöki csapatversenyében ezüstérmet szereztek, ugyanakkor Rasovszky Kristóf bízik abban, hogy a közeljövőben mindenkit maguk mögé tudnak majd utasítani.

Próbáltam tartani a lépést a fiúkkal, de azért mások tettek azért, hogy ez ne sikerüljön. Nagyon örülök neki, hogy csak az ausztrál tudott megelőzni a lányok közül. Élveztem és elképesztően szurkoltam a többieknek, hatalmas élmény nekem, hogy részese lehettem ennek a váltónak, és a jövőben még többet szeretnék hozzátenni

- nyilatkozta az MTI-nek a 18 éves Fábián Bettina.

Olasz Anna, Betlehem Dávid, Fábián Bettina és Rasovszky Kristóf (b-j), az ezüstérmes magyar váltó tagjai a célban

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Olasz Anna elmondta, fiatal társa jó helyen váltott vele, rutinjából fakadóan pedig így tisztában volt azzal, mit kell tennie. "Nagyjából ezerkétszáz méterig libasorban úsztunk, mindenki tudta, hogy ez sokkal előre vezetőbb, mintha verekedtünk volna. Az utolsó háromszáz méteren a kínai versenyző pont úgy vette a levegőt, hogy engem kitolt egy hullámra, pedig addig tökéletesen tudtam menni a német lábvizén. Viszont tudtam, hogy Rasó akkora fejest tud ugrani, hogy ezt a hátrányt ledolgozza, és biztos voltam benne, hogy a 'fiaink' mindent meg fognak tenni a dobogóért. Nekem nem feltétlenül volt olyan jó ez a világbajnokság, viszont ez a lezárás gyönyörű."

A 10 kilométeren már ezüstérmes Rasovszky - aki a szakág történetének első magyar úszója, aki egy világbajnokságon kétszer is dobogóra állhatott - arról beszélt, egyáltalán nem foglakozott azzal, hogy másfél perces hátránnyal ugrott a hullámok közé: "Tudtuk, hogy a legtöbb csapat már előtte a fiúk nagy részét, az pedig, hogy a három legerősebb csapat hátulról jön, a németekkel, az olaszokkal meg velünk, az sokat számít. Sikerült is felérnem velük, onnantól kezdve pedig gyakorlatilag be is hoztuk a többieket."

Az olimpiai ezüstérmes klasszis megjegyezte, tavaly a németek, most pedig az olaszok mögött végeztek a váltóversenyben, de bízik benne, hogy egyszer sikerül mindenkit maguk mögé utasítania.

Betlehem Dávid az olaszok világklasszisával, az 1500 méter gyorson medencében olimpiai és világbajnok Gregorio Paltrinierivel vívott hatalmas csatát: "Nagyon komoly iramot diktált, én rámentem a lábvizére, a német fiú nem is bírta a végén. Örülök, hogy nekem sikerült. A tíz kilométer után nem gondoltam volna, hogy itt fogok állni, szóval összességében nagyon elégedett vagyok" - mondta Betlehem, hozzátéve, hogy egyelőre még nagyon látszik az a fél perc, ami közte és Patlrinieri között van medencében, de tovább fog dolgozni azért, hogy ez folyamatosan kevesebb legyen.

Gellért Gábor szövetségi kapitány kiemelte, ezek a sikerek egy hosszan tartó munka eredményei:

Nagyon boldog vagyok, hogy egyre jobban beérik az a több mint kilenc éve tartó csapatmunka, amelyet a magyar utánpótlás edzőkkel közösen csinálunk. Rengeteg versenyen vesznek részt a fiatal úszók, aminek köszönhetően sok tapasztalatot tudnak gyűjteni, és később így könnyebben fel tudják venni a lépést a felnőtt mezőnnyel

- utalt a szakember arra, hogy a csapat tagjai mindannyian nagy sikereket értek el korábban a korosztályos viadalokon is.

A versennyel kapcsolatban a kapitány kiemelte, nem igazán érti, hogy egyes csapatok miért variálnak a felállással, hiszen a nők a férfiak között akkora hullámokat kapnak, amivel egyszerűen nem lehet mit tenni. "Mi, a németek és az olaszok mindig ugyanazt csináljuk, csak ez lehet az eredményes. Szerintem, ha a többiek is ezt alkalmaznák, akár szorosabb is lehetne a küzdelem" - fűzte hozzá.

A magyar küldöttség a második érmét szerezte Fukuokában, korábban Rasovszky Kristóf volt második a 10 kilométeres olimpiai kvalifikációs versenyben. A magyar nyíltvízi úszók tavaly a Lupa-tavon is két érmet nyertek, akkor a váltó ugyancsak második volt, míg Gálicz Péter 25 kilométeren harmadikként végzett.