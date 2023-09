Közel tízezer néző előtt, remek hangulatban kezdődött a mérkőzés. Az egymásnak felelgető szurkolótáborok buzdítása közepette nyíltsisakos, jó iramú első játékrészt produkáltak a csapatok. Az első negyedórában a Debrecen birtokolta többet a labdát, s ugyan sokáig nem igazán tudott veszélyes helyzetet kialakítani, a 20. percben Bárány lövését bravúrral kellett hárítania Senticnek.

A félidő derekán átvette az irányítást a Diósgyőr, beszorította ellenfelét és egy elrontott debreceni kontra után megszerezte a vezetést: a kezdőcsapatba az utolsó pillanatban bekerült Lukács beadására Holdampf érkezett és öt méterről a hálóba lőtt.

A folytatásban is több ziccere akadt a hazaiaknak, akik közvetlenül a szünet előtt – ismét egy nagy debreceni helyzet után – megduplázták előnyüket:

Lukács pöckölte a labdát Pernambucóhoz, aki 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot.

A fordulást követően a cserékkel felfrissített vendégek aktívabbá váltak, Senticnek többször is védenie kellett. Az iram továbbra sem hagyott alább, s bár Lukács a két gólpassza után maga is bevehette volna a debreceni kaput – Milosevic hibája után rosszul találta el a labdát –, mégis a Loki fölénye érett szépítő góllá:

bal oldali beadást követően Bárány szépségdíjas mozdulattal, a támaszkodó jobb lába mögött a bal sarkával továbbította a hálóba a labdát.

A folytatásban egyre több volt a hiba mindkét oldalon, de a lendület megmaradt, a DVSC hajtott az egyenlítésért, az egyre inkább fáradó Diósgyőr pedig szórványos ellentámadásokból próbálta bebiztosítani a győzelmét. A hazaiak horvát kapusa, Karlo Sentic többször is hárított - egyszer a kapufa is kisegítette -, így oroszlánrészt vállalt abból, hogy a DVTK-nak végül sikerült megőriznie előnyét. Az utolsó percben még Acolatse is betalált, utat engedve a hazai ünneplésnek.