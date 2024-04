A torna előtt arról beszéltek egymás között, hogy miért ne sikerülhetne a kvótaszerzés, hiszen hazai pályán szerepelhetnek, és érezték, hogy nagyon jól összeállt a csapat. A nagy sikert követően pedig megállapították: ha képesek ilyen meccset játszani, mint a svédekkel szembeni volt, akkor nincs olyan ellenfél, akit ne tudnának legyőzni.

Még mindig kiráz a hideg, és ez még néhány napig így lesz, mert úgy gondolom, egy sportolónak a nagy álma, hogy kijusson az olimpiára. Hihetetlen volt, hogy megcsináltuk, de a pénteki mérkőzésen olyan lendületet kaptunk el és olyan önbizalmat gyűjtöttünk, hogy megállíthatatlanok voltunk vasárnap

– mesélte a junior világbajnok átlövő, aki Debrecenben 23 góljával a magyarok legeredményesebb játékosa volt.

Mint rávilágított, korábban fizikálisan sem volt mindenki tökéletes állapotban, de ez is megváltozott. A védekezést rengeteget gyakorolták, a Füzi-Tóvizi Petra, Papp Nikoletta védőpáros már az edzéseken is jól működött és a mérkőzéseken is hozták a kemény formájukat.

„Olyan lábmunkát és agresszivitást mutattak, amit nem biztos, hogy én végig tudtam volna csinálni” – ismerte el.