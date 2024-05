Kézilabda NB I 46 perce

A Szeged elégtételt venne kulcsjátékosa súlyos sérüléséért (videó)

Múlt hétvégén a címvédő Veszprém hazai pályán 35–28-ra legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I döntőjének első mérkőzésén, szerda este pedig már Szegeden folytatódik a bajnoki finálé. A hazaiaknál hamarosan új korszak köszönthet be, mivel hat meghatározó játékos is távozik a Tisza-parti együttestől, de a bajnoki címvédőnek is számolnia kell több klasszis játékosa hiányával a következő szezonban.

Ligetvári Patrik, a Veszprém (j) és Imanol Garciandia, a Szeged játékosa a férfi kézilabda NB I Telekom döntőjének első mérkőzésén játszott Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged találkozón a Veszprém Arénában 2024. május 24-én Forrás: MTI Fotó: Vasvári Tamás

Az alapszakaszt százszázalékos teljesítménnyel megnyerő Telekom Veszprém múlt pénteken legyőzte az OTP Bank-Pick Szegedet a férfikézilabda NB I döntőjének első mérkőzésén, s így tovább nyújtotta hazai veretlenségét, illetve ami ennél is fontosabb, megszerezte a vezetést az egyik gárda második sikeréig tartó fináléban – írta meg a Magyar Nemzet. A meccs első perceiben súlyos sérülést szenvedett a szegediek irányítója, Dean Bombac, aki így nem léphet pályára a második találkozón a Pick Arénában. A szegediek nem hagyták annyiban a dolgot, és eljárást kezdeményeztek Ligetvári Patrikkal és a döntő két játékvezetőjével szemben. Nem hall az egyik fülére A szegediek agyrázkódás gyanúja miatt elveszítették szlovén irányítójukat, Dean Bombacot, miután a légiós keményen összeütközött Ligetvári Patrikkal. Bombac hosszú másodpercekig nem mozdult, végül kórházba szállítottak, ahol az MRI-vizsgálat megállapította, hogy állkapocstörést szenvedett a brutális ütközés miatt – derült ki az Origo oldaláról. Az egyik fülére kevésbé hall, de erről csak később adhatunk majd pontos diagnózist, hogy mi lehet a probléma – nyilatkozta az OTP Bank-Pick Szeged csapatorvosa, Szabó István. A Veszprém válogatott kézilabdázója, Ligetvári Patrik így reagált az esetre: – A pályafutásom során mindig törekedtem a tiszta játékra és arra, hogy sportszerűen viselkedjek a pályán és azon kívül is. Egy szerencsétlen ütközés következtében történt ez az eset, amit nagyon sajnálok! Sajnos ez benne van a sportban, de borzasztó érzés, amikor résztvevője is az ember – írta közösségi oldalán az olimpiai kvótás magyar válogatott balátlövője. A sajnálatos baleset után a játékvezetők a videóbírós visszajátszás megtekintése után belemenés miatt szabaddobást ítéltek a Veszprém javára, ám a szegediek ezt a döntést utólag sem fogadták el. A klub úgy fogalmazott, számukra elfogadhatatlan, hogy egy ilyen súlyos sérülés büntetés nélkül maradt, s hivatalos panasszal élnek a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) illetékes bizottsága felé a sérülést okozó veszprémi játékossal, Ligetvári Patrikkal, valamint a két játékvezetővel szemben – olvasható az Origón.

Bombacnak egyébként a múlt pénteki volt az utolsó mérkőzése szegedi színekben, ugyanis nyáron az élvonalban újonc Győr együttesénél folytatja karrierjét. A szlovén irányítón kívül a Tisza-parti csapat soraiból több meghatározó játékos is távozik majd, s a bajnoki címvédő Veszprémnek is erősítenie kell majd a nyáron. A csapatkapitány is távozik A bajnoki döntő második mérkőzése már a búcsú jegyében is zajlik, hiszen a hazai szurkolók utoljára láthatják szegedi mezben a sérülésekkel bajlódó Luka Stepancicet, Miguel Martinst, Carlos Molinát, a lengyel bajnokhoz igazoló Szita Zoltánt, és a francia HBC Nantes csapatához szerződő Matej Gabert. A veszprémiek az első meccsen búcsúztak el három meghatározó játékosuktól, így a bajnoki címvédő is sokat gyengülhet a következő szezonra. Yahia Omar a 2019/20-as szezonban igazolt Veszprémbe a Zamalekből, s igazi közönségkedvenccé vált, megnyerve 3 SEHA Ligát, 4 Magyar Kupát és egy bajnoki címet is a csapatával. A győzni akarásáról híres Kentin Mahé hat szezon után távozik az Építőktől, a francia irányító két bajnoki címet, 4 Magyar Kupát és három SEHA Ligát hozott össze veszprémi színekben. Talán a legfájóbb pont a veszprémieknek a csapatkapitány Andreas Nilsson búcsúja lehet, aki a Magyarországon eltöltött tíz év alatt ötször nyert magyar bajnokságot és nyolcszor Magyar Kupát. A nemzetközi szintéren pedig háromszor emelhette magasba a SEHA Liga trófeáját, míg a Bajnokok Ligájában kétszer játszott döntőt és összesen hétszer volt részese a Final4-nak. A Veszprém a szerdai, esetleges győzelmével hibátlan idényt is zárna a magyar bajnokságban. Eddig háromszor, 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben volt példa arra, hogy az Építők az alapszakasz után valamennyi mérkőzését megnyerte a rájátszásban is.

