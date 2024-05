Országos döntő 53 perce

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Baranya vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Baranya vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Sólyom Lászó / Kozármisleny / Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola Sólyom László vagyok 29 éves testnevelés - történelem szakos tanár. A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában található a székhelyem immáron negyedik tanéve! A sport szeretete a 17 év versenyszerű atletizálásnak köszönhető, amelyet ettől az évtől kezdve már csak a pálya széléről követem. A komolyabb szakmai sikerek még váratnak magukra a karrieremben, de Kozármisleny legerősebb embere cím már a zsebemben van. Kisiskola kategória: Pfeiffer Bence / Kétújfalu / Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola Pfeiffer Bence vagyok, 33 éves, kétgyermekes családapa. A Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolában dolgozom testnevelő tanárként immár 9. éve. Falusi iskolaként számos plusz lehetőséget biztosítunk a sportolásra iskolánkban, ezzel is hozzásegítve a gyerekeket az egészséges életmódhoz. Célom, hogy a gyerekek minden nap pozitív élményekkel gazdagodva, boldogan és nem utolsó sorban jóleső fáradtsággal hagyják el a tornatermet. Nagyiskola kategória: Telek István / Pécs / PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolája Telek István 58 éves testnevelő tanár vagyok. 34 éve dolgozom a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Nagyon fontos számomra, hogy minden tanítványommal megszerettessem a mozgást. Kialakuljon bennük a mindennapos mozgásra történő igény. Tudják azt, hogy a minden napi mozgás mennyire pozitív hatássál van a tanulásra, a stressz levezetésére az egészségükre. Kialakuljon bennük, hogy belső motivációval hajtva jöjjenek az óráimra és ne csak a jó jegy megszerzése legyen a cél. Ezért dolgozom nap mint nap, mert tanítványaimtól pozitív megerősítést kapok és tudom, hogy jó úton járunk együtt. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

