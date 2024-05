A Telekom Veszprém az előző évhez hasonlóan idén sem jutott be a négyes döntőbe a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a múlt heti visszavágón 33–28-ra kikapott a dán Aalborg HB otthonában. A veszprémiek kieséses azért is csalódás, mert tavaly is lemaradtak a kölni Final Fourról, s amióta a mostani rendszerben zajlik a Bajnokok Ligája végjátéka, hasonlóra még nem volt példa – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Bíznak a szakmai stábban

A négyszeres BL-ezüstérmes Veszprém vezetőedzője, Momir Ilics az aalborgi kiesés után azt mondta, sorsa a klubvezetés kezében van, ám vezetői részről azóta sem merült fel az edzőváltás lehetősége.

Aalborgban elszenvedett vereségünket követően természetesen mindenki csalódott és szomorú. A múltat már nem tudjuk megváltoztatni, és felesleges azon gondolkoznunk, hogy mit kellett volna jobban csinálnunk abban a hatvan percben. Az a mérkőzés már a múlt, de tanulnunk kell és tanulni fogunk a hibáinkból

– írta a klub hivatalos Facebook-oldalán a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, Csík Zoltán.