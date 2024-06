EURO-2024 34 perce

A Fradi-szurkolók korábbi kedvencei is küzdenek az Eb-trófeáért

A házigazda Németország Skócia elleni találkozójával pénteken megkezdődik az év egyik legjobban várt sporteseménye, a labdarúgó Európa-bajnokság, amelyen sorozatban harmadjára a magyar válogatott is részt vesz. Marco Rossi keretében négy magyar élvonalbeli labdarúgót találunk, de mellettük is több olyan futballista is szerepet kaphat a tornán, aki valaha megfordult az NB I-ben. A kereteket böngészve korábbi Fradi-kedvencekre is bukkantunk.

Lasha Dvali a Ferencváros egykori játékosa Forrás: Nemzeti Sport Fotó: Tumbász Hédi

Dibusz Dénesben, Botka Endrében, Varga Barnabásban és Csoboth Kevinben egyvalami közös: valamennyien a magyar első osztályból lettek tagjai Marco Rossi szövetségi kapitány Euró­pa-bajnoki keretének – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Előbbi trió a Ferencvárost erősíti, utóbbi játékos pedig az Újpest labdarúgója. Rajtuk kívül is több olyan játékos lehet ott a kontinenstornán, aki megfordult Magyarországon, és játszott az NB I-ben. A 27 éves Oleksandr Zubkov a Sahtar Donyeck futballistájaként kapott meghívót az Európa-bajnokságra

Fotó: Szabó Miklós / Forrás: Nemzeti Sport A szlovének oszlopa játszott a Fradiban is Georgia korábban sosem járt Eb-n, most viszont pótselejtezőn kivívta az indulási jogot. A szövetségi kapitány, Willy Sagnol három olyan labdarúgóra is számít, aki ismerős lehet a magyar szurkolóknak: Lasha Dvali a Ferencváros, Budu Zivdivadze a Mezőkövesd, az Újpest és a Fehérvár, Giorgi Kvilitaia pedig a Győr színeiben szerepelt nálunk. A ma már a ciprusi APOEL Nicosiát erősítő Dvali ferencvárosi időszaka részben egybevág Miha Blazicséval, a grúz 2019-től 2022-ig tartozott a Fradihoz – írta meg a Magyar Nemzet. Budu Zivzivade neve is ismerősen csenghet a magyar szurkolóknak, a támadó több klubot is megjárt Magyarországon: a Mezőkövesd labdarúgójaként ismerhették meg, aztán Fehérvárra, majd Újpestre került. Tavaly januárban Székesfehérvárról igazolta át a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC-be.

Fontos megemlíteni a 2000 után először kijutott Szlovénia középső védőjét, Miha Blazicsot, aki 2017 és 2022 között öt évig volt a Fradi játékosa, így részese lehetett a klubtörténelem egyik legsikeresebb időszakának. Albánia két, Románia egy NB I-es múltú játékost hívott meg, de előbbinél egy régi Fradi-kedvencet hagyott ki az albán szövetségi kapitány. Uzuni kimaradt, Zubkov ott lesz Az albánok keretébe nem fért be a spanyol élvonalból kiesett Granada csatára, a korábbi Fradi-futballista Myrto Uzuni, aki klubcsapata utolsó három bajnokiját sérülés miatt hagyta ki. Az albán válogatott tagjai közül Jasir Asani és Ylber Ramadani töltött el több-kevesebb időt Magyarországon: Asani 2021-től 2023-ig volt a Kisvárda labdarúgója (tagja volt az ezüstérmes csapatnak), míg Ramadani a 2021/2022-es kiírásban szerepelt az MTK Budapestben.

Ahol a magyar bajnokságot követők további ismerősökre bukkanhatnak, az Ukrajna válogatottja. A szövetségi kapitány a Ferencváros újkori sikereinek egyik letéteményese, Szergej Rebrov, aki 2018 és 2021 között tevékenykedett Magyarországon. A szakember egy korább játékosára számít jelenleg: a 27 éves szélső, Oleksandr Zubkov a Sahtar Donyeck futballistájaként kapott meghívót az Európa-bajnokságra, az ukrán játékos három NB I-es aranyat nyert zöld-fehér mezben korábban. A magyar labdarúgó-válogatott szombaton kezdi meg szereplését a németországi Európa-bajnokságon, amikor Kölnben az A csoport első fordulós meccsén Svájc legjobbjaival találkozik majd.

