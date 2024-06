Tavaly nyáron Kerkez Milos csaknem 18 millió euróért igazolt a holland AZ Alkmaartól az angol Bournemouth csapatához. A 15-szörös magyar válogatott balhátvéd az első szezonjában 33 meccsen lépett pályára, 2351 percet játszott és csapata egyik legjobbja volt az idény során – olvasható az Origo oldalán. Nem véletlen, hogy már korábban felmerült a neve a Chelsea-nél és az utóbbi években lejtmenetben lévő Manchester Unitednél is.

A Unitednek kell egy balhátvéd

A Manchester United az idei szezonban hiába nyert FA-kupát, utolsóként végzett a csoportjában a Bajnokok Ligájában, a Ligakupában is elvérzett, és a bajnokságban is borzalmasan szerepelt: 1990 óta a legrosszabb bajnoki helyezését érte el. A rossz szereplésben a rengeteg sérülés is közrejátszott, elég csak megemlíteni, hogy Tyrell Malacia, a tavaly nyáron igazolt holland balhátvéd egyetlen meccsen sem lépett pályára a szezonban, míg az angol válogatott Luke Shaw csak 15 találkozón volt bevethető – derült ki az Origo oldaláról. A Vörös Ördögök nyáron mindenképpen igazolni fognak egy balhátvédet, és az angol klub a jövőbeni átigazolásaival kapcsolatban a tehetségekre fog rámenni.

A húszéves Kerkez Milos pedig pont beleillik ebbe a kritériumrendszerbe, de a manchesteri csapatnak nem lesz könnyű potom pénzért megszerezni a magyar válogatott egyik kiválóságát.

Még nem kezdődtek meg a tárgyalások

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano megerősítette, hogy Kerkez Milos az egyik kiszemelt, de hangsúlyozta, hogy tárgyalások még nem voltak a Manchester United és a játékos klubja, a Bournemouth között – írta meg a Magyar Nemzet. A szenzációs átigazolás előtt Kerkezre egy Európa-bajnokság vár a magyar válogatott tagjaként. Az AC Milan utánpótlását is megjárt magyar balhátvéd 2022 szeptemberében debütált a nemzeti tizenegyben, miután eldőlt, hogy a magyar válogatottban szeretne futballozni felnőtt szinten is. Bár az Írország elleni barátságos meccsen vereséget szenvedett a magyar válogatott, az ír újságok Kerkez Milos teljesítményét is kiemelték Szoboszlai Dominiké mellett.

A németországi kontinenstornán kulcsfontosságú lehet Marco Rossi csapatának, hogy a Liverpoolban játszó Szoboszlai és a Bournemouth csapatában a széleken zakatoló Kerkez mennyire tudja majd közösen segíteni a magyar csapat támadójátékát.

Szerencsére a két játékos jóban van egymással, mint ahogy kiderült ez tavaly ősszel a Stoke City elleni Ligakupa-meccset követő interjúból, ahol Kerkez Milos a Szoboszlaival való viccelődésekről is mesélt az Origo Sportnak.