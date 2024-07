A harmadik olimpiájára készülő, a négyessel kétszeres aranyérmes Csipes Tamara nemcsak a kajak-kenus, hanem az egész magyar olimpiai csapat egyik legnagyobb esélyese az ötkarikás játékokon. A 34 éves klasszis szenzációs időket lapátolt össze a korábbi versenyein, és nem túlzás kijelenteni, hogy élete formájában várja a párizsi olimpiát.

Két helyszínen készül gőzerővel a párizsi olimpiára a tizenhat fős magyar kajak-kenu válogatott, amely legalább négy érem megszerzésének reményében száll majd vízre a francia fővárosban – írta meg az Origo. A kajakosként kétszeres olimpiai bajnok Gyulay Zsolt nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy a kajak-kenutól mindenki jó szereplést vár, és főleg a bombaformában lévő Csipes Tamara éremesélyeit érzi a legbiztatóbbnak egy héttel az olimpia előtt.

Élete formájában

Csipes Tamara a június 6-án megrendezett hazai válogatón 1:45,5 perces idővel győzött kajak egyes ötszáz méteren, amiről az édesapja, egyben edzője, a szintén olimpiai bajnok Csipes Ferenc azon melegében kimondta: ez bizony világcsúcs. Múlt heti hírként Csipes Tamara ennél is sokkal jobb időt, 1:42 percet lapátolt edzésen a szolnoki edzőtáborban, amit sokan érthetően kétkedéssel fogadtak.

Full kamu. Az 1:42 már gyengébb páros időnek felel meg – cáfolta meg a híreket a négyessel Rióban és Tokióban is aranyérmes klasszis. A múlt héten két hét alapozás után mentünk időre, s hulla fáradtan 1:46,2-t eveztem. Talán a hatos kimaradt a hírből. Engem is meglepett ez ez idő, úgy 1:48-ra számítottam – árulta el Csipes Tamara, aki szerint készen áll a párizsi játékokra.

Ha azt nézem, hogy az elmúlt két hónapban milyen időket mentem, akkor igen, önmagamhoz képest életem formájában vagyok. Majd kiderül, hogy ez mire lesz elég. Ha Tokióban így mentem volna, akkor más eredmény születik

– mondta el a magyar klasszis sportoló, aki azt is elmondta, hogy melyik számban számít a legjobb eredményre a francia fővárosban.

Párizsi hőhullám

A kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó szerint csapatban még idő kell, hogy mindent kijavítsanak az olimpiáig, de egyesben jó eredményt vár el magától.

Szerintem egyesben van a legtöbb esélyem. Úgy érzem, egyesben rendben is leszek az olimpián. A kajak-kenu egyéni sportág, egyesben edzünk messze a legtöbbet. Párosban Gazsó Dorkával az Európa-bajnokság nem sikerült, kimondom, csalódás az ottani harmadik hely, de jól haladunk, egyre jobbak vagyunk. Beletettük a munkát, várom már az olimpiát. Tokióban először párosban volt a döntő, utána az egyes, végül a négyes, ami kedvezett nekem

– mondta ki Csipes Tamara, aki örül, hogy nem egyesben kezdenek, mert a csapatversenyek során kisebb a mentális teher, s így könnyebben át tud lendülni az első napok izgalmán. Csipes Tokióban egyesben második lett, mivel a 2021-es olimpián az új-zélandi Lisa Carrington győzött. Párizsban is ő lesz az egyik fő riválisa, de csak az egyik, hiszen a másik új-zélandi kiválóság, Aimee Fischer éppen a szegedi világkupán, még májusban legyőzte Carringtont – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Lisa Carrington is három számban indul, Aimee Fischer talán élvez némi előnyt, mert ő viszont csak kettőben. De ez van, így kell megoldani. Az viszont talán nekem kedvez, hogy a döntő napján van a középdöntő is, méghozzá csak két óra eltéréssel, mert én tudok egy nap két nagyon jó pályát menni

– nyilatkozta Csipes Tamara, akit leginkább a párizsi körülmények aggasztanak. Az olimpia idejére trópusi hőhullámot ígérnek, s az olimpiai pályán az előzetes ígéret dacára nem készült el sem az osztósziget, sem a hullámfogó fal, ami ma már egy világbajnokságon is elvárás. Szerencsére Csipes Tamara a Nagy-Dunán nevelkedett, ott tanult meg kajakozni, így remélhetőleg ezt az akadályt is leküzdi az érmekért vívott csatában.