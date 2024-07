A walesi The New Saints lesz a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában. A montenegrói Decsics elleni hazai 3-0-ás siker után a walesi gárda idegenben 1-1-et játszott, és így ők jutottak tovább a második körbe. Természetesen a Fradi a párharc esélyese, de természetesen nem árt az óvatosság.

A montenegrói együttes szurkolói is érezték a múlt héten történt sima, 3-0-s vereség után, hogy ez a párharc lényegében már lefutott, mert a 11 000 fős városi stadionban mindössze 1400 szurkoló buzdította a csapatokat a meccsen – írta meg az Origo.

Hosszabb sorozata van, mint a Fradinak

Az első gólt a walesiek szerezték büntetőből a 43. percben, ezt követően a második félidő derekán egyenlítettek a montenegróiak, azonban többre nem futotta tőlük, így búcsúztak a további küzdelmektől. A kedden este továbbjutott The New Saints szinte állandó szereplője a Bajnokok Ligája selejtezőjének. Annak köszönhetően, hogy az összesen 16-szoros walesi bajnok 2011 óta csupán két évben (2020, 2021) maradt le a bajnoki címről odahaza, tehát van hosszabb hazai sorozat, mint a zsinórban immár hatszor magyar bajnok Ferencvárosnak – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A walesiek a korábbi BL-selejtezők során már megizzasztottak egy magyar csapatot.

Sereghajtók lennének az NB I-ben

A 2015-16-os idényben a The New Saints a Vidivel került össze a BL-selejtezőben, ugyancsak a második fordulóban, és a fehérváriak csupán 2-1-es összesítéssel jutottak tovább. A walesieknek a 2010-11-es volt a legjobb idényük a nemzetközi porondon, akkor a BL-selejtezőben csak a harmadik fordulóban estek ki a belga Anderlechttel szemben, ezután átkerültek az Európa-liga selejtezőjének rájátszásába, ahol a bolgár CSZKA Szófia fosztotta meg őket a nagy álomtól. A jövő keddi összecsapás előtt nem is lehet kérdés, hogy a Ferencváros a párharc esélyese. Ha szimplán a két csapat keretének erősségét nézzük, akkor is a rekordbajnok felé billen a mérleg nyelve: a zöld-fehérek keretének piaci értéke a Transfermarkt szerint 58,03 millió euró, a The New Saintsé viszont csupán 2,76 millió euró, amivel az NB I-ben sereghajtó lenne. A 35-szörös magyar bajnok jövő kedden este 20.00-tól fogadja majd a Groupama Arénában a The New Saints csapatát, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor Walesben. A Fradinak három kört kell teljesíteni a főtáblára kerüléshez, s a harmadik selejtezőkörre, amelyre augusztus első két hetében kerül sor, már jövő hétfőn, július 22-én sorsol az UEFA. Így még a második körös találkozók előtt kiderül, melyik párharc győztese várhat a Fradira, ha túljutnak a walesi ellenfelükön. Azonban most csak az első mérkőzésre gondolhatnak a holland Pascal Jansen játékosai, amit mindenképpen meg kell nyerniük, hogy tovább szövögessék a BL-szereplésről szóló álmaikat.