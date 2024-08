A fővárosiak az első perctől fölényben futballoztak, ki is alakítottak néhány lövőhelyzetet, a kaput viszont nem találták el. A meddő mezőnyfölény mégis vezetést eredményezett, mert Sanicanin szabálytalansága miatt a zöld-fehérek büntetőhöz jutottak, melyet Ben Romdhane magabiztosan értékesített. A gól sem változtatott a játék képén, a hazaiak elsősorban a védekezésre összpontosítottak, a vendégek pedig labdabirtoklási fölényük ellenére sem voltak veszélyesek az ellenfél kapujára.

Térfélcserét követően megélénkült a játék, a piros–fehérek Gera révén a bal kapufát találták el, de a túloldalon is akadtak ígéretesek lehetőségek, kétszer Sentic védett, Gustavo közeli fejesénél pedig őt is a kapufa segítette ki. Negyedóra elteltével mindkét fél hármas cserével próbált frissíteni, a meccs képe viszont nem változott: a Ferencváros fölényben futballozott. Mivel a diósgyőri csapat a hajrára sem tudott újítani, így a vendégek megérdemelten elvitték a három pontot Miskolcról, ráadásul a hosszabbításban egy hatalmas védelmi hibát kihasználva az FTC a kegyelemdöfést is megadta riválisának.

A fővárosiak továbbra is százszázalékosak az élvonalban, igaz, ez csupán a második találkozójuk volt, mert a nyitókörben a debreceni fellépésük elmaradt. A zöld–fehérek kedden kétgólos hátrányban fogadják a dán Midtjyllandot a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának hazai visszavágóján.

A miskolciak három kör után is nyeretlenek.

OTP Bank Liga, 3. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 0-2 (0-1)

---------------------------------------

Miskolc, 8050 néző, v.: Káprály

gólszerző: Ben Romdhane (21., 93., előbbit 11-esből)

sárga lap: Sanicanin (20.), Szatmári (42.), Edomwonyi (64.), Gera (83.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Sentic - Gera, Lund, Szatmári, Sanicanin - Holdampf - Varga Z. (Bényei, 60.; Fekete, 81.), Klimovics (Jurek, 78.), Edomwonyi, Franchu (Moha, 60.) - Rakonjac (Kampecisz, 60.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Makreckis, Cissé, Gustavo, Civic (Ramírez, 59.) - Maiga (Rommens, 59.), Ben Romdhane - Kady (Zachariassen, 59.), Abu Fani, Traoré (Pappoe, 88.) - Bassey (Kehinde, 95.)