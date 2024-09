A verseny helyszíne a BOK Csarnok, ahol versenynapokon a játszmákra 15 és 21 óra között kerül sor. Ezek látogatása teljesen ingyenes, de létszámkorláthoz kötött: lehetőség lesz lelátókról figyelni az olimpiai fordulókat, amihez a helyszínen regisztrálni szükséges. A játszmák zavartalanságának biztosítása érdekében a lelátókra tilos felvinni bármilyen elektronikai eszközt – tájékoztatta az Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség az MTI-t.

Kedden kezdődik a sakkolimpia

A 45. sakkolimpia kedden az ünnepélyes megnyitóval kezdődik, a partikat szerdától játsszák. A megnyitón a Napoleon Boulevard-ból is ismert magyar énekesnő, Vincze Lilla, és a francia származású zongoraművész, énekes, zeneszerző Jason Kouchak közös repertoárral lép fel. A Royal Game című daluk a sakkjátszmákból inspirálódva mesél emberi kapcsolatokról. Az esemény hivatalos dalát is itt adják elő először élőben. A Trojan War című számot az Artisjus és a zeneszöveg.hu dalszerző táborában alkotta meg Rose May és Raul.