A török labdarúgó-bajnokság rangadóján a Galatasaray 3–1-re győzött a Fenerbahce vendégeként. A Galatasaray csapatában bemutatkozott Sallai Roland, akinek a lehetséges szerepével kapcsolatban több dolog is kiderült a találkozón – írta meg korábban az Origo.

Sallai jól szállt be

Sallai Roland szeptemberben váltott klubot: a magyar támadó hat Freiburgban töltött év után a Galatasaray futballistája lett. Az 54-szeres magyar válogatott támadót a Harry Potternek becézett Kerem Aktürkoglu helyére igazolta a Galatasaray, a török játékos ugyanis a Benficához igazolt. Dzsudzsák Balázs korábban arról beszélt, hogy a Freiburgból átigazolt Sallainak remek lehetőség a csapatváltás, a Fener ellen viszont kiderült, egy Angliát is megjárt futballistát, Yunus Akgünt kell kiszorítania a kezdőcsapatból. Akgün jól játszott a Fenerbahce ellen, végig a pályán maradhatott, de a hét eddigi tétmérkőzésen csupán egy gólt szerzett. Bár Sallai gólt nem szerzett, de csereként beszállva jó játékkal járult hozzá a 3–1-es sikerhez. A kétgólos előny tudatában a becserélése után a magyar játékosnak már inkább a védekezésben kellett segítenie, összesen tízszer ért labdába, a hat passzából öt sikeres volt, emellett pedig egy kulcspasszt is kiosztott. Négy párharcából kettőt megnyert, háromszor vesztett labdát, egyszer pedig szabálytalankodtak vele szemben. Azzal Sallai is tisztában lehetett, hogy ez a találkozó több egyszerű futballmeccsnél, de arra a következményre sem ő, sem más nem gondolhatott, ami a magyar férfi kosárlabda-válogatottat is érintheti.