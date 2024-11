A valenciai áradások áldozataira egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a találkozó előtt a Volksparkstadionban, ahol az ukrajnai háború miatt a Dinamo Kijev a hazai meccseit játssza a nemzetközi porondon. A több mint 50 ezer néző befogadására alkalmas semleges helyszín ellenére több mint ötezer szurkoló látogatott ki, köztük háromszáz ferencvárosi drukker.

A Ferencváros szurkolói a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Ferencvárosi TC mérkőzés előtt a hamburgi Volksparkstadionban

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A magyar bajnok mezőnyfölényével indult a mérkőzés, de komoly helyzet nem alakult ki, a Dinamo pedig tíz perc elteltével rendezte sorait. Amint kiegyenlítetté vált a játék, a videobíró közreműködésével emberhátrányba került az ukrán együttes, mivel Dubincsak csúnyán megtaposta Makreckis bokáját.

A piros lapot követően ismét a Ferencváros irányított, az első kapura lövésre bő húsz percet kellett várni, Kady próbálkozását Buscsan tolta a keresztléc fölé.

Az ukránok emberhátrányban egyértelműen kontrajátékra rendezkedtek be, volt is veszélyes megindulásuk, például Volosin veszélyes helyről leadott lövését Ramírez az utolsó pillanatban blokkolta. A szünetig hátralévő időben egyre többet birtokolták a labdát a zöld–fehérek, Buscsan többször is védett, de igazán nehéz feladata csak Abu Fani bal alsó sarokba tartó lövésénél volt. Ennek ellenére a gólhoz a kijeviek álltak közelebb, ugyanis előbb Kabajev éles szögből leadott lövése, majd Vanat fejese is a keresztlécen csattant.

A térfélcserét követően más mentalitásban futott ki a pályára a Ferencváros, egyértelmű fölénybe került és beszorította ellenfelét.

Öt perc alatt háromszor védett nagyot az ukrán válogatott cserekapusa, két ízben pedig a gólvonalról mentettek a védők. A nagy nyomásnak meglett az eredménye, mert a

ztán a Ferencváros három perc alatt két gólt szerezve jószerivel el is döntötte a mérkőzést: előbb a gólkirály Varga, majd Zachariassen lőtte ki a bal sarkot.

Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa (j3), miután megszerezte második gólját a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Ferencvárosi TC mérkőzésen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Ezt követően valamelyest visszavett a tempóból a zöld–fehér csapat, de Varga fejjel így is megszerezte második gólját. A csereként beálló játékosok új lendületet adtak az FTC-nek, ugyanis a debütáló Kaján kapufát lőtt, míg egy perccel a becserélése után a Gruber, Saldanha páros állította be a végeredményt: a magyar válogatott keretébe először behívott magyar játékos passzából a brazil csatár volt eredményes. A hajrában az ukránok nagyon küzdöttek a becsületgólért, de erőfeszítéseiket nem koronázta siker.