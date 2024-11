Története során hazai pályán még nyeretlen a Nyíregyháza a felcsútiakkal szemben. Hornyák Zsolt együttese három mérkőzés után gyűjtötte be újra a három pontot, aminek köszönhetően a második helyre lépett fel a tabellán – számolt be róla az MTI.

Az első játékrészben a felcsútiak futballoztak veszélyesebben, ebben nagy szerepe volt a góllövőlista társéllovasának, Colleynak, aki letöltötte egymeccses eltiltását, így újra Hornyák Zsolt rendelkezésére állhatott.

A vendégek a félidő hajrájában Nagy Zsolt és Levi összejátéka után, utóbbi találatával megszerezték a vezetést.

Nem sokkal a fordulást követően megduplázta előnyét a Puskás Akadémia, a válogatottban is alapembernek számító Nagy volt ezúttal is a főszereplő, ezúttal büntetőt harcolt ki, amit értékesített is.

Kétgólos előnyében a Puskás Akadémia magabiztosan futballozott és őrizte előnyét. A Nyíregyháza próbálta ugyan fokozni a tempót, de ezen a délutánon hiányzott a támadójátékából az átütőerő, nem tudott fogást találni a felcsútiakon, akik a 95. percben egy egyéni hiba után megszerezték harmadik góljukat, és magabiztosan zsebelték be a három pontot.

A meccsről készült galériát ITT tudja megtekinteni.