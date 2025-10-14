21 perce
Hat konzul lesz jelen a portugálok elleni világbajnoki selejtező mérkőzésen
A diplomaták szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
A tárcavezető először is arról számolt be, hogy a jegyértékesítés lezárult, és 1436 darab vendégjegy kelt el szervezett módon a magyar drukkerek részére a José Alvalade stadionba.
Kiemelte, hogy a gyülekezési pont a Telheiras metrómegállónál lesz, amely mintegy fél kilométerre van az aréna vendégszektorának bejáratától, ahova a vonulás 18 órakor kezdődik.
Összesen hat konzul és a minisztérium egy kiküldött sportdiplomáciai munkatársa teljesít szolgálatot majd Lisszabonban a nap folyamán, közülük ketten a repülőtéren. (…) Két kollégám ott lesz a gyülekezési ponton, ketten pedig a stadionban a sportdiplomáciai munkatársunkkal együtt
– tudatta, aláhúzva, hogy
a ki- és hazautazó szurkolóknak is segítséget nyújtanak majd a repülőtéren.
„Ha bárkinek bármilyen problémája, gondja adódik vagy segítségre lenne szüksége, akkor kérem, hogy forduljon bizalommal a konzul kollégákhoz” – fogalmazott.
A miniszter arra is kitért, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától:
+36 30 120 9151.
Az Országos Rendőr-főkapitányság részéről pedig két fő utazik ki a helyszínre, akik a helyi biztonsági szervekkel és rendőrséggel tartják majd a kapcsolatot – tájékoztatott.
„Reméljük, hogy szép eredménnyel hozza le a meccset a válogatott és nagy lépést teszünk a világbajnoki részvétel felé. Mindazoknak, akik elutaztak és az itthon maradóknak is jó szurkolást és magyar pontot, magyar pontokat kívánok!” – mondta.