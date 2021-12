Szabó Franciska, az Exatlon egerági Bajnok csapatának versenyzője nem meglepő módon a héten is az edzőteremben töltötte szabadidejét. Kéri is a biztatást rajongóitól, bár azt a műsorban is láttuk, hogy erre igazából nincs szüksége, mert nagyon kitartó!