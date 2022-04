Ács Cintia siklósi születésű énekeshölgy, aki már többször is megmérettette magát az X-Faktor nevezetű tehetségkutatóban és igen szép eredményeket is sikerült elérnie. Az utóbbi hónapokban azonban visszavonult, magára koncentrált. Most viszont egy igen jó célú megkeresésre mondott igent, mutatjuk!

A koncert időpontja: május 12, este 18 óra.

Pauli Zoli palkonyai lakos, séf most az ínyenc fogásai helyett magát mutatta meg közösségi oldalán. A fotó alatt részletesen leírja a palkonyai kisbolt szokásos nyitva tartását.

Szabó Franciska Európa-bajnok cselgáncsozó, az Exatlon Hungary 3. évadának játékosa egy Pécs melletti kis faluban nőtt fel. A kép amelyet a napokban posztolt igen merész, csábos. Nem csak a kép merész, de a kommentek is alatta.

Sáfrány Emese a komlói származású fotómodell, legtornász, légtorna oktató és egyben újonc anyuka, ismét ennek a ,,pozíciójának" örömeivel jelentkezett. Kiderül, hogy Nolen hamarosan betölti az egyet és már kibújt az első foga is.

Weisz Fanni pécsi születésű fotómodell és szépségkirálynő sokunkhoz hasonlóan kiélvezte a hétvégi gyönyörű időjárást. Nem mellesleges sikerült lencsevégre kapnia magát egy csodásan virágzó fa előtt is.