Ács Cintia siklósi születésű énekeshölgy, aki már többször is megmérettette magát az X-Faktor nevezetű tehetségkutatóban és igen szép eredményeket is sikerült elérnie. Az utóbbi hónapokban azonban visszavonult, magára koncentrált. Most viszont egy igen jó célú megkeresésre mondott igent, mutatjuk!

A koncert időpontja: május 12, este 18 óra.

Pauli Zoli palkonyai lakos, séf egy öröm hírrel jelentkezett be instagram oldalán rajongói számára. A Király utca 20 szám alatti üzletben egy szelet vidék nyílt négy hónapig. Kistermelői különlegességek, kovászos pékáru, saját boraik és kézműves söreik fogyaszthatók a helyszínen.

Szabó Franciska Európa-bajnok cselgáncsozó, az Exatlon Hungary 3. évadának játékosa egy Pécs melletti kis faluban nőtt fel. A gyönyörű fittnesz lady most egy videóval jelentkezett, ami nem igen mondható gyermekbarátnak, hiszen dekoltázsának nagy része fedetlen. Mi még csak most zártuk le a húsvéti ünnepeket, Franci máris a Halloween-re készül.

Sáfrány Emese a komlói származású fotómodell, legtornász, légtorna oktató és egyben újonc anyuka kisfiával együtt indult útnak. A csodás fényeknek köszönhetően olyan ezen a képen, mint egy barbi baba, nem igaz?