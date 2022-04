Ács Cintia siklósi születésű énekeshölgy, aki már többször is megmérettette magát az X-Faktor nevezetű tehetségkutatóban és igen szép eredményeket is sikerült elérnie. Az utóbbi hónapokban azonban visszavonult, magára koncentrált. Most viszont egy igen jó célú megkeresésre mondott igent, mutatjuk!

A koncert időpontja: május 12, este 18 óra.

Pauli Zoli palkonyai lakos, séf mi mással is csigázhatná fel jobban a kedélyeket így, vasárnap délután, mint egy jó pizza sütős videóval. Akik látták ezt a videót, biztos vagyok benne, hogy kivétel nélkül mindenkinek összefolyt a nyál a szájában.

Szabó Franciska Európa-bajnok cselgáncsozó, az Exatlon Hungary 3. évadának játékosa egy Pécs melletti kis faluban nőtt fel. A gyönyörű fittnesz lady most egy videóval jelentkezett, amin nem egyedül szerepel. Rájuk aztán minden ízében illik a #strongwomen kifejezés.

Sáfrány Emese a komlói származású fotómodell, legtornász, légtorna oktató és egyben újonc anyuka lenyűgöző képet osztott meg közösségi oldalán. Talán, nem is lehet mást hozzáfűzni, minthogy csodálatos!