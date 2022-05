Weisz Fanni modell génjeit és szőke haját már biztosan anyai vonalról hozza, ezzel a csodálatos képpel több generációt is összehozott.

Az anyaság pedig akkor is fontos, ha egy másik élőlényről gondolkodunk felelősségteljesen. Szabó Franciska Exatlonos kedvencünk megmutatta az ő kisbabáját, és bizony el is aléltunk a cukiságtól is, és a gyönyörűségétől is.

Jakabos Zsuzsanna nem véletlenül van a legjobb úszók között, hiszen a munka ünnepét is munkával ünnepeli. Persze nem feledkezett meg édesanyjáról sem. Egy jó fagyi után pedig biztos jól esett a séta ezen a gyönyörű helyen.

Sáfrány Emese modellként nem feledkezett meg az anyák napjáról, ám mostantól egészen mást jelent már neki ez a nap. Újdonsült anyukaként kisfiának adott hálát, és hát valljuk be, nagyon jó formában van!

Mindenki büszke lehet a saját anyukájára, de Kamarás Iván anyukájára kicsit mi is büszkék lehetünk. A családi fotóalbumból szívesen szemezgetnénk többet is, a bensőséges pillanatokba tekintve biztosak lehetünk benne, hogy a színész már gyermekként is nagy kópé volt.