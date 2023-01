Celebfigyelő 15 perce

Bombasztikus alak motiválhatja a "Többet sportolok!" fogadalmat tevőket

Beléptünk 2023-ba, egy újabb évbe, ami ismeretlenül áll most még előttünk, megannyi tapasztalatot, kalandot tartalmazva. Baranyai celebeink kimaxolták az óévet, amiről közösségioldalaikon hírt adtak, így mi is értesülhettünk sikereikről, élményeikről. Ez nem lesz máshogy az új esztendőben sem, mert a celebfigyelő dübörög tovább. Most pedig nézzük, hogy ki hogyan töltötte a két ünnep közötti időszakot és az óév utolsó napját.

bama.hu bama.hu

Forrás: Szabó Franciska Hivatalos Instagram oldala

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!