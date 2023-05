Falatnyi bikiniben mutatta meg gyönyörű testét a napokban a népszerű képmegosztós közösségi média oldalán a pécsi születésű úszófenomén.

Mint a bejegyzéséhez írta Jakabos Zsu, hivatalosan is az idei színe a khaki lett. Mit is tehetnénk mindehhez hozzá? Beszéljen inkább a csodálatos fotó, melyről nem derült ki sajnos, hogy hol készült, de mi is legszívesebben ott lennénk vele!

Mint a Wikipedia kifejti, a khaki színt elsőként a brit hadseregben használták egyenruhaként a 19. század közepén, először csak Indiában, nem hivatalos öltözetként, míg végül az egész Brit Birodalmat meghódította. A khaki szín feltalálásának története ismert, de nem bizonyított. A legenda szerint fehér anyagú ruha mosása közben tea került a mosóvízbe, amely megszínezte azt, és így a benne levő ruhát is.