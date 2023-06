Mint ismert, Kenderesi Tamás úszó nehéz időszakon megy keresztül mióta doppingügybe keveredett. Szerencsére sokan állnak mellette, barátok, rajongók, úszók és például a Magyar Úszó Szövetség is, amely ötmillió forint kölcsönnel támogatja Kenderesi jogi védekezését.

Kenderesi Tamás az aparhanti fesztiválon szakállasan jelent meg, fekete pólót és szürke színű térd feletti nadrágot viselt. A közösségi oldalára is kitett egy fotót az eseményről, amelyen ő maga is látható két horgász társaságában - még rajz is készült róluk.

Karikatúra is készült az olimpikon úszóról (Beküldött fotó)

Mint arról beszámoltunk, az eseményen Csonka András színész-énekes is fellépett.