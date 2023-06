A kilenc hölgy célja, hogy emberileg és szakmailag is segítség a térségben élő nőket, gyermekiket.

Éppen ezért is döntöttek úgy a napokban, hogy kapát, gereblyét, seprűt ragadnak és kitakarítják az időjárás viszontagságait megsínylő védőnői udvart. Biztosak lehetünk abban is, hogy ha ennyi nő egy helyen összegyűlik, akkor a munka is sokkal gördülékenyebben és vidámabban zajlik. Nemde?