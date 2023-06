Fischer Norbi neve a báli zene kedvelőinek már nem lehet újdonság, hiszen a népszerű Royal zenekar frontembereként sokan találkozhattak vele. A focikedvelőknek is ismerősen csenghet a neve, ugyanis ő Himesháza SE büszkesége is. A felsorolás itt még nem is érne véget, de térjünk a címben említett dalra, ami nem az első eset a közös koprodukcióra. Bizony, még Nagy Feróval is láthatjuk közösen énekelni.