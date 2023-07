A pécsi származású siket modell, Weisz Fanni egy gyönyörű mosolyt villantott. A bejegyzésére kommentek is érkeztek a rajongóktól, amelyek a modell szépségét dicsérik. Azonban Fanni stílusát is érdemes kiemelni. Egy farmer, egy hátul kivágott kötött garbó, és a szetthez illő táska tökéletes választás a hétköznapokra, de akár randira is felvehető kombináció.