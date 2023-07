Így írta le, a jópár évvel ezelőtti Fishinges koncertünket az akkori színpadmester.

- fogalmazott a Bohemian Betyars zenekar instagram bejegyzésében. Megjegyzés: piti hiba. Nade hiba lenne ezt komolyan venni, mi arra lennénk kíváncsiak, hogy vajon melyik évben történt ez?

A hozzászólók közt van olyan, aki az idei Fishing on Orfű Fesztiválon is ott volt, és jelenti: nemtetszésének idén is vad tánccal, hangos harci kiabálással, egy ízben körtánccal adott hangot!