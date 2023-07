Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy jóképű színészünk milyen jól fest a nyári öltözékeiben. Most, még izgalmasabb hírt tudunk megosztani olvasóinkkal. Kamarás Iván visszatért, és ezúttal a tenger helyett a munkába vetette magát. Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy a kamerával való pózolás is jól áll neki. De vajon mit forgat most? Az egyik kommentelő nem kezdett el tippelgetni, inkább megfogalmazta azt, amit mi is gondolunk: ,,amennyiben a Művész Úr szerepel benne, az baklövés nem lehet!". Bizony, ezzel nem tudunk vitatkozni. Úgy, ahogy más rajongója, mi is jó munkát kívánunk.