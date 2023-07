Jó társaságban jobban esik az étel, szokták mondani, de ilyen látvány még az üres zsemléhez is meghozza az étvágyat. Pintér Marianna, az Éden Hotelben is feltűnő ex-playmate számtalanszor örvendezteti meg követőit kerek popsijának látványával, ám a hamvas barack mellé bizony nem elhanyagolható kebelcsoda is tartozik.