Talán a sors fintorának is mondható, hogy míg a csapból is Tóth Gabi házasságának szétbomlása folyik, addig testvére, Tóth Vera és Pauli Zoli szép csendben, meghitten egybekeltek. Ahogy sajtóhírekből már sokan olvashatták, az esküvőt eredetileg a mesés palkonyai szőlősorok közt tervezték tartani, ami a szabadtéri terveket keresztülhúzta az időjárás. Most az énekesnő néhány képpel beavatott minket, milyen dekoráció adta az alapot a mesés hangulathoz.