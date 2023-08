A mesés környezetben igazi sztárparádé gyűlt össze és bulizott egy hatalmasat Tóth Vera és Pauli Zoli esküvőjén. Örömkönnyek, sok sok nevetés és éneklés. Hát lehet ennél csodásabb egy esküvő? A videón Tóth Gabi és Krausz Gábor is feltűnik, valamint a megasztárból ismerős Mujahid Zoltán is. Sőt, a végére egy meglepetés dal is jutott, nem is akárkitől.