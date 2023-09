Weisz Fanni még akkor is gyönyörű, amikor egy bögre kávéval pózol. A baranyai siket modell a napokban több bejegyzést is megosztott a rajongóival. Hol a vörös szőnyegen lépked, hol egy napszemüveget visel, de egy autó mellett is ragyog a szépséges Weisz Fanni. Az biztos, hogy mosolya mindenki napját bearanyozza.