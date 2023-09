Pintér Marianna, ex-playmate több mint egy évtizede kápráztat el minket adottságaival. Aki lelkes követője, tudhatja, hogy imádja a kulináris élvezeteket is, bár kockás hasa nem ezt mutatja. És azt tudtad, hogy nemrég volt a születésnapja? Hogy hányadik, azt nem illik és nem is érdemes firtatni, hiszen a szépség bomba formában van. Nade lessük meg, hogy is ünnepelte ezt a jeles napot.