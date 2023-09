Vera és Zoli egyébként a Story Magazinnak adtak interjút, amelyben elmesélték, hogyan is zajlott ez a csodás nap. Azóta egyébként napvilágot látott már egy-egy kisebb videó részlet is és a büszke pár fotókat is előszeretettel oszt meg a nagy napról.

Vera ma sem hagyott minket poszt nélkül. Gyönyörködhetünk benne, Hanna Rózában, testvérében és koszorúslányaiban is. Arról pedig nem is beszélve, hogy Gabi milyen őszinte szeretettel néz testvérére.