Hatalmas boldogság érte a pécsi születésű színészt. Kamarás Iván közösségi oldalán tudatta rajongóival, hogy Zugló díszpolgára lett. A bejegyzést több ezren lájkolták, és kommentek is szép számmal érkeztek. Az egyik követő nem is tudta, hogy egy kerületben él a sármos színésszel, sőt lehet még szomszédok is.