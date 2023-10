Ahogy arról mi is részletesen beszámoltunk, évről évre hatalmas bulit csinálnak Villányban a vörösbort ünnepelve. Magdi is emelte a fesztivál fényét, csodálatos hangja mellett magával a megjelenésével is. Ki gondolná, hogy egy kabát is lehet ilyen vagány és csinos fellépőruha?!

Minden, csak nem unalmas fellépőruha a hideg őszi estékre

Fotó: Zs. K.