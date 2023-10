Zrdoba Patrikot az X-Faktorban ismerhettük meg 2018-ban, később a műsorban a döntőig menetelt és harmadik helyen végzett. A Nyerő Párosban bájos barátnője is bemutatkozott, a TV2 Sztárban Sztár produkciójában pedig bár nem jutott sokáig, de szintén megvillanthatta sokoldalúságát. Azóta sem tétlenkedik, ahogy Instagram oldalán célozgatott, nagyszabású show-ban működik közre, mégpedig az Urban Verbunk Néptáncegyüttes új, Don't Lie To The Planet című műsorában. Egy formabontó előadóművészeti koncepción alapuló tánc show, amely felhívja a figyelmet a jelen égető globális társadalmi kérdéseire. Bár biztosat nem tudunk, de szerintünk Patrik énekléssel fogja színesíteni a showt, ami - már csak a társulat előző produkcióit is ismerve - nagyon ígéretesnek tűnik.