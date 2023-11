Célegyenesbe érkezett a Bachelor – A Nagy Ő egy licencszerződésen alapuló párkereső valóságshowja, melyet Magyarországon a TV2 sugároz, de azt már biztosan lehet tudni, hogy az ország harminckilencedik leggazdagabb embere, Jákob Zoltán nem a komlói hölgy mellett teszi majd le voksát.

Elég vegyes volt a felhozatal, így izgalmas arcokból természetesen nem volt hiány: Bartók Béla dédunokája, Jákob korábbi randipartnere, de Rubint Réka barátnője is szerencsét próbált. Na meg a 23 esztendős Vidák Csenge, aki Komlón lakik, igaz, jelenleg Siófokon dolgozik bartenderként. A fiatal lány sok oldalát megmutathatta az elmúlt időszakban, ráadásul a főszereplőhöz is közel került, sőt, egy aprócska csók is elcsattant, de végül a csütörtök esti adásban már nem kapott rózsát.

– Nagyon szomorú voltam, hiszen tudatosult bennem az az érzés, hogy haza kell mennem, és nincs több időm és lehetőségem arra, hogy megismerjem őt – nyilatkozta a kiesését követően a baranyai induló. A búcsúzkodásnál Jákob Zoltán megnyugtatta, hogy semmi rosszat nem tud róla mondani és gondolni sem, és remélik, hogy mindketten megtalálják majd a jövőben a szerelmet.

Pongó (Big Brother) és VV Barna (ValóVilág) után immáron Vidák Csenge volt a harmadik komlói, aki valóságshowban bizonyíthatott.