Majka új időszak elé néz az életében: csatornát váltott. Úgy tűnik rápihen a kemény munkára, családjával nagyon szép helyen töltődnek. Felesége, Majoros Hajnalka, azaz Dundika képeket is megosztott az Instagram oldalán. Minden nő tudja, hogy a láb tartása nagyon fontos a fotókon pózoláshoz. Úgy tűnik ezt férje is eltanulta. Neki is ilyen hasznos?