Így van most a komlói volt pornós, Aleska Diamond súlyos beteg volt barátja, TNT Inti

Zuber Krisztián, azaz TNT Inti nemrég árulta el, hogy gyerekkora óta küzd súlyos szívbetegségével, ami egy ideig nem okozott számára különösebb gondot, de 2022 nyár végén súlyosbodott az állapota, ami miatt már többször is műteni kellett. Akkoriban alkotott egy párt a volt pornószínésznővel, Aleska Diamonddal is, akivel hamar véget ért a kapcsolatuk, de most úgy tűnik, hogy újra rátalált a szerelem, viszont a betegsége komoly kihívások elé állítja a zenészt - írja az Origo.

Fotó: TÓTH IMRE

2022-ben ismerkedett össze Aleska Diamond, azaz Sáfrány Emese és TNT Inti, azaz Zuber Krisztián, akik hiába próbálták meg titkolni a kapcsolatukat, elég hamar híre ment a románcnak, ami végül nem bizonyult hosszú életűnek. Azóta voltak már futó kapcsolatai, de komolyabbra csak nemrég fordult a dolog egy régi ismerőssel, akivel hosszú idő után jöttek rá, hogy többet éreznek egymás iránt. Dalma adott már korábban is jeleket, hogy talán több van köztünk, mint barátság, csak én ezeket nem vettem észre. Vagyis inkább még nem akartam észrevenni, mert valamiféle belső indíttatásból védeni akartam magam, a szabadságom. Aztán rá kellett jönnöm, hogy aminek meg kell történni, az meg is fog történni" - kezdte TNT Inti, aki azóta nagyon boldog új párja oldalán, közös képüket a linkre kattintva lehet megtekinteni. Szilveszterkor jött egy sugallat és felhívtam őt éjfélkor. Ilyenkor csak anyukámat és a lányomat szoktam hívni, de most valahogy úgy éreztem, Dalmával is beszélnem kell. Én épp a turnébuszunkon voltam az együttessel, ő pedig egy buliban, de nagyon jót beszélgettünk. Ezt még több beszélgetés követte és szép lassan kezdtek elmélyülni közöttünk az érzelmek" - mesélte a zenész az új kapcsolata kezdetéről. TNT Inti úgy érzi, hogy minden remekül alakul a magánéletében és a karrierjében is, de boldogságát beárnyékolja szívbetegsége, ami az elmúlt pár évben súlyosbodott nála. Szívritmuszavara és szívelégtelensége miatt két éve egy defibrillátort is be kellett ültessenek a testébe, ami kisebb dolgokban zavarta eleinte, de mára megszokta. Jelenleg 40-50 százalékon működik a szívem, ami elég jó eredmény, tekintve, hogy korábban mindössze 20 százalékos volt. Egy korombeli férfinek átlagosan 70 százalékon van a ketyegője, úgyhogy egészen jó vagyok. Igaz, tízféle gyógyszert kell szednem életem végéig, de ezzel együtt tudok élni" - mondta, majd hozzátette, hogy már megszokta a defibrillátort, de eleinte zavarta a szerkezet. Akkor lép működésbe a szerkezet, ha nagyon lelassulna a pulzusom, ha pedig megállna a szívem, újraindítaná, de szerencsére erre eddig nem került sor. Egyedül az zavar, hogy nem tudok a bal oldalamon aludni, ugyanis amikor úgy fekszem, egy kicsit összenyomódik a szívem, a szerkezet pedig úgy érzékeli, hogy rá kell segítenie. De ez is megoldódik azzal, ha ilyenkor átfordulok a másik oldalamra" - zárta gondolatait a Blikknek Zuber Krisztián.

