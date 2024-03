Úgy tűnik az ünnepi hétvége egy részét biztosan Pécsen töltötte a Schobert család fiatal szépsége, ugyanis párja a napokban ünnepelte a harmincadik születésnapját, erről pedig instagramján is beszámolt. Lőttek is pár képet a kutyusukkal, de úgy tűnik Lara igazán bevetette magát a pécsi életérzésbe, hiszen a megyei rangadóra, a vasárnapi PMFC - HR-Rent Kozármisleny meccsre is ellátogatott. Ki is szurkolt egy döntetlent, reméljük legközelebb is eljön!